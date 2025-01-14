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Вышел финальный трейлер «Пророка» — об Александре Пушкине. В главной роли — Юра Борисов

Сегодня в 14:16
Фото: «Централ Партнершип»

Central Partnership опубликовала финальный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Его премьера состоится 14 февраля.

«Пушкин молод, дерзок и любим публикой: он звезда любого бала, поклонники носят его на руках, а девушки мечтают о его внимании. Но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок — ссылки, дуэли, безденежье.

Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой. Судьбой гения, которого нам только предстоит по-настоящему узнать», — гласит синопсис.

Главную роль в фильме исполнил Юра Борисов. Помимо него, в ленте снялись Кай Алекс Гетц (юный Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Флориан Десбьендра (Жорж Дантес), Роман Васильев (лицеист Константин Данзас), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Илья Виногорский (декабрист Иван Пущин), Евгений Шварц (император Николай I), Сергей Гилев (Александр Бенкендорф) и Илья Любимов (поэт Василий Жуковский).

Режиссером фильма выступил Феликс Умаров («Домашнее поле»), сценаристами — Василий Зоркий и Андрей Курганов. За камерой стоял Михаил Хасая, оператор отправленной на полку «Анны К» для Netflix. Съемки проходили в Петербурге и Ленинградской области.

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