Эрик Бенар снимет фильм о Жане Вальжане из «Отверженных» Виктора Гюго

История происхождения Жана Вальжана, культового героя романа Виктора Гюго «Отверженные», будет перенесена на большой экран французским режиссером Эриком Бенаром, пишет Variety.
Съемки фильма начались 14 января в Южной Франции. Его бюджет составит 7 млн евро.
Главную роль в картине исполнит французский актер Грегори Гадебуа, который снялся в предыдущей работе Бенара «Miss Violet». Также в фильме появятся Бернар Кампан, Изабель Карре и Александра Лами.
Картина расскажет о пути Жана Вальжана, который после освобождения из тюрьмы озлобляется и теряет веру в человечество. Его подвергают остракизму и считают опасным, но его жизнь принимает неожиданный поворот, после того как он встречает епископа, который относится к нему с добротой, несмотря на то что Вальжан ограбил его.
«Этот акт доброты епископа становится поворотным моментом для Жана Вальжана, поскольку показывает ему, что в мире еще есть добро. Он начинает сомневаться в своем выборе и понимать, что для него есть другой путь. Фильм прослеживает шаги, которые приводят Жана Вальжана к тому, чтобы стать тем, кем он всегда должен был быть, — хорошим человеком, который хочет помогать другим», — прокомментировала продюсерка фильма Сабина Чемали.