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Эрик Бенар снимет фильм о Жане Вальжане из «Отверженных» Виктора Гюго

Сегодня в 14:19
Фото: Dominique Charriau/WireImage

История происхождения Жана Вальжана, культового героя романа Виктора Гюго «Отверженные», будет перенесена на большой экран французским режиссером Эриком Бенаром, пишет Variety.

Съемки фильма начались 14 января в Южной Франции. Его бюджет составит 7 млн евро.

Главную роль в картине исполнит французский актер Грегори Гадебуа, который снялся в предыдущей работе Бенара «Miss Violet». Также в фильме появятся Бернар Кампан, Изабель Карре и Александра Лами.

Картина расскажет о пути Жана Вальжана, который после освобождения из тюрьмы озлобляется и теряет веру в человечество. Его подвергают остракизму и считают опасным, но его жизнь принимает неожиданный поворот, после того как он встречает епископа, который относится к нему с добротой, несмотря на то что Вальжан ограбил его.

«Этот акт доброты епископа становится поворотным моментом для Жана Вальжана, поскольку показывает ему, что в мире еще есть добро. Он начинает сомневаться в своем выборе и понимать, что для него есть другой путь. Фильм прослеживает шаги, которые приводят Жана Вальжана к тому, чтобы стать тем, кем он всегда должен был быть, — хорошим человеком, который хочет помогать другим», — прокомментировала продюсерка фильма Сабина Чемали.

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