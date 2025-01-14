Теннисист Даниил Медведев в порыве гнева разбил камеру на матче

Российский теннисист Даниил Медведев несколько ударами разбил ракетку и камеру, прикрепленную к сетке, из-за неудачи на матче Открытого чемпионата Австралии. Но в конечном итоге он победил.

Медведев играл против тайского теннисиста Касидита Самрея. В конце третьего сета россиянин не смог отбить мяч. Пока Самрей жестами приносил извинения за свой удачный бросок, Медведев ударял ракеткой по маленькой камере на сетке, разбив и интентарь, и технику.

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Главный судья вынес Медведеву предупреждение за грубое обращение с ракеткой, пишет CNN. Но это не помешало спортсмену выиграть соперника, занимающего 418 место в мировом рейтинге теннисистов.

В послематчевом интервью Медведев не упомянул о своей вспышке в конце третьего сета. Вместо этого он удивился высоким уровнем мастерства 23-летнего Самрея.

«Если он будет играть так в каждом матче, его жизнь может стать лучше — деньги, девушки, казино, что угодно. Я бы хотел, чтобы он играл так в каждом матче», — пошутил Медведев.