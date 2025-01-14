Хирург сделал Брук Шилдс операцию по вагинальному омоложению без ее согласия

Хирург провел Брук Шилдс операцию по омоложению вагины без ее согласия. Об ужасном походе к врачу актриса рассказала в автобиографии «Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old», выдержку из нее опубликовал журнал People.

В 2014 году Шилдс решила сделать операцию по уменьшению половых губ. С детства она испытывала дискомфорт и боль, поэтому гинеколог посоветовала ей обратиться к хирургу. Когда женщина пришла в сознание после процедуры, врач-мужчина сообщил ей о «подарке» в довесок к запланированному вмешательству.

«Я пробыл там четыре часа, и знаете, что я сделал? Я немного подтянул вас! Немного омолодил!» — вспоминает Шилдс его слова.

«Он вел себя так, будто сделал мне одолжение. Но я никогда не просила себя „подтянуть“ или „омолодить“. У меня не было слов», — поделилась модель.

«Этот человек хирургическим путем изменил мое тело без моего согласия. Меня взбесила его наглость. Того, что самые интимные части моего тела так долго были в центре внимания медиа… этого уже было достаточно», — возмутилась она.

Хотя Шилдс была в ярости из-за произошедшего, она не стала обращаться в суд и даже связываться с хирургом, поскольку сомневалась в себе и не понимала, был ли он прав и стала ли она счастливее от процедуры.

«Я была в ужасе, но и в растерянности. Я не хотела подавать в суд на этого мужчину. А может, и хотела, но не чувствовала в себе сил и боялась читать о моей интимной зоне на первых полосах газет», — передала ощущения актриса.

Лишь через некоторое время Шилдс смогла рассказать об инциденте мужу Крису Хенчи, и «он был почти так же зол, как и я».