Певец и автор песен Нил Янг похвалил байопик «Боб Дилан: Никому не известный». Он назвал музыканта великим артистом и отметил, что всегда любил его творчество.

«Этот фильм — большая дань уважения его жизни и музыке. Я думаю, если вы любите музыку Боба, вам стоит посмотреть этот замечательный фильм. Мне он понравился», — сказал Янг.

Ранее Боб Дилан публично похвалил Тимоте Шаламе, который сыграл его в байопике. «Тимми — блестящий актер, поэтому я уверен, что он будет абсолютно правдоподобен в роли меня. Или более молодого меня. Или какого‑то другого меня», — сказал он.