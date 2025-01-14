Певец и автор песен Нил Янг похвалил байопик «Боб Дилан: Никому не известный». Он назвал музыканта великим артистом и отметил, что всегда любил его творчество.
«Этот фильм — большая дань уважения его жизни и музыке. Я думаю, если вы любите музыку Боба, вам стоит посмотреть этот замечательный фильм. Мне он понравился», — сказал Янг.
Ранее Боб Дилан публично похвалил Тимоте Шаламе, который сыграл его в байопике. «Тимми — блестящий актер, поэтому я уверен, что он будет абсолютно правдоподобен в роли меня. Или более молодого меня. Или какого‑то другого меня», — сказал он.
Действие фильма происходит в Нью-Йорке в начале 1960-х годов и повествует о ранних годах жизни Дилана, который приехал в Гринвич-Виллидж загадочным свободолюбивым 19-летним парнем из Миннесоты и навсегда изменил фолк-сообщество. Премьера картины состоялась 25 декабря.