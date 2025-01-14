Елизавете II долгое время не рассказывали, что ее советник был советским шпионом

Сегодня / 15:17
Вышел первый взгляд на экранизацию Until Dawn. В нем Дэвид Ф. Сэндберг раскрыл подробности ленты
Сегодня / 15:22
Кэмерон Диас возвращается в кино в трейлере боевика «Снова в деле»
Обновлено сегодня в 15:12
В работе рунета произошел масштабный сбой
Сегодня / 15:07
«Яндекс» тестирует рекламу в ответах ИИ-сервиса «Нейро»
Сегодня / 14:21
Хирург сделал Брук Шилдс операцию по вагинальному омоложению без ее согласия
Сегодня / 14:19
Эрик Бенар снимет фильм о Жане Вальжане из «Отверженных» Виктора Гюго
Сегодня / 14:16
Вышел финальный трейлер «Пророка» — об Александре Пушкине. В главной роли — Юра Борисов
Сегодня / 14:10
Теннисист Даниил Медведев в порыве гнева разбил камеру на матче
Сегодня / 14:04
«Этот фильм — большая дань уважения»: Нил Янг похвалил байопик о Бобе Дилане
Сегодня / 13:25
Мэрию Москвы обязали купить квартиру пенсионерке, которая родилась в ссылке
Сегодня / 13:06
Netflix показал трейлер второго сезона аниме «Кастлвания: Ноктюрн»
Сегодня / 13:00
«Коммерсант» рассказал о «резком и хаотичном» росте цен на автомобили в России
Сегодня / 12:51
Ева Лонгория пожертвует 1 млн долларов пострадавшим от калифорнийского пожара
Сегодня / 12:50
Девятилетний шахматист из России поставил мировой рекорд
Сегодня / 12:05
Россияне установили рекорд по числу поездок на Мальдивы в 2024 году
Сегодня / 11:44
Француженка бросила мужа-миллионера ради фейкового Брэда Питта ― и перевела мошенникам 800 тыс. евро
Сегодня / 11:07
Трампа могли признать виновным в атаке на Капитолий в случае поражения на выборах 2024 года
Сегодня / 10:50
Нобелевские лауреаты призвали к немедленным действиям по предотвращению мирового голода
Сегодня / 10:50
Число обращений россиян за визами Китая и Японии выросло в несколько раз
Сегодня / 10:36
«Лацио» уволил дрессировщика орла-талисмана. Мужчина постил фото своего члена после операции
Сегодня / 10:19
Бегемотиха Му Денг получила удостоверение личности. Интернет-звезде исполнилось шесть месяцев
Сегодня / 09:43
Шоураннер «Наследников» работает над фильмом о финансовом кризисе
Сегодня / 09:40
Starbucks запретил пользоваться туалетами, если не сделать покупку
Сегодня / 08:26
Хип-хоп-продюсер Madlib потерял дом, коллекцию винила и инструментов из‑за пожара в Лос-Анджелесe
Сегодня / 05:57
Bloomberg: Китай обсуждает продажу бизнеса TikTok в США Илону Маску. Компания это отрицает
Сегодня / 05:00
Гидрометцентр: к концу недели в Москве и Подмосковье может растаять весь снег
Вчера / 19:35
Ryanair потребовала запретить пассажирам напиваться перед полетами
Вчера / 19:12
Еще несколько женщин обвинили Нила Геймана в сексуализированном насилии
Вчера / 17:52
Вышел трейлер сериала «Основная цель»
Вчера / 16:51
Вышел финальный трейлер хоррора «Присутствие» от Стивена Содерберга
Вчера / 16:51
Более 100 призеров Олимпийских игр в Париже вернули свои медали из‑за их плохого качества
Вчера / 15:50
Крещенские купания в России могут отменить из‑за теплой погоды
Вчера / 15:02
Четверть британских зумеров не могут поменять лампочку
Вчера / 15:00
Японское кафе предлагает одиноким людям объятия и сон на коленях официантки
Вчера / 14:18
Активисты Just Stop Oil исписали могилу Чарлза Дарвина в Лондоне

Елизавете II долгое время не рассказывали, что ее советник был советским шпионом

Сегодня в 13:55
Фото: PA Images via Getty Images

Королеве Елизавете II долгое время не рассказывали, что ее давний советник по искусству был советским шпионом, чтобы «не усиливать ее беспокойство», следует из недавно рассекреченных документов MI5. Об этом сообщил Associated Press.

Документы разведывательной службы MI5 были обнародованы Национальным архивом Великобритании. Они проливают новый свет на шпионскую сеть, связанную с Кембриджским университетом в 1930-х годах, члены которой передавали секреты Советскому Союзу из самого сердца британской разведки.

Энтони Блант, работавший в Букингемском дворце в качестве инспектора королевских картин, долгие годы находился под подозрением, пока в 1964 году не признался, что, будучи старшим офицером MI5 во время Второй мировой войны, передавал секретную информацию советским агентам.

В одном из недавно обнародованных файлов сотрудник MI5 отмечает, что Блант «почувствовал глубокое облегчение», освободившись от бремени. В обмен на предоставленную информацию Бланту позволили сохранить работу, рыцарское звание и положение в обществе, а королеву, очевидно, держали в неведении.

В 1972 году личный секретарь королевы Мартин Чартерис сказал шефу MI5 Майклу Хэнли, что «он не видит никакого преимущества в том, чтобы рассказать ей об этом сейчас». По его словам, «это только добавило бы ей беспокойства, и с ним ничего нельзя было бы поделать».

Правительство решило рассказать монарху в 1973 году, когда Блант был болен, опасаясь шумихи в прессе. По словам Чартерис, «королева восприняла все очень спокойно и без удивления» и «вспомнила, что он был под подозрением еще в начале 1950-х годов». Историк Кристофер Эндрю утверждает, что королеве ранее рассказывали о Бланте в «общих чертах».

Блант был публично разоблачен как шпион премьер-министром Маргарет Тэтчер в Палате общин в ноябре 1979 года. В итоге его лишили рыцарского звания, но не стали привлекать к ответственности. Он умер в 1983 году в возрасте 75 лет.

Документы, хранящиеся в секретных разведывательных службах Великобритании, обычно остаются засекреченными в течение нескольких десятилетий, но ведомство стремится к большей открытости. Некоторые из недавно опубликованных документов будут представлены на выставке под названием «MI5: официальные секреты», которая откроется в Национальном архиве в Лондоне в конце этого года.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами