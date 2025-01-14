Елизавете II долгое время не рассказывали, что ее советник был советским шпионом

Королеве Елизавете II долгое время не рассказывали, что ее давний советник по искусству был советским шпионом, чтобы «не усиливать ее беспокойство», следует из недавно рассекреченных документов MI5. Об этом сообщил Associated Press.

Документы разведывательной службы MI5 были обнародованы Национальным архивом Великобритании. Они проливают новый свет на шпионскую сеть, связанную с Кембриджским университетом в 1930-х годах, члены которой передавали секреты Советскому Союзу из самого сердца британской разведки.

Энтони Блант, работавший в Букингемском дворце в качестве инспектора королевских картин, долгие годы находился под подозрением, пока в 1964 году не признался, что, будучи старшим офицером MI5 во время Второй мировой войны, передавал секретную информацию советским агентам.

В одном из недавно обнародованных файлов сотрудник MI5 отмечает, что Блант «почувствовал глубокое облегчение», освободившись от бремени. В обмен на предоставленную информацию Бланту позволили сохранить работу, рыцарское звание и положение в обществе, а королеву, очевидно, держали в неведении.

В 1972 году личный секретарь королевы Мартин Чартерис сказал шефу MI5 Майклу Хэнли, что «он не видит никакого преимущества в том, чтобы рассказать ей об этом сейчас». По его словам, «это только добавило бы ей беспокойства, и с ним ничего нельзя было бы поделать».

Правительство решило рассказать монарху в 1973 году, когда Блант был болен, опасаясь шумихи в прессе. По словам Чартерис, «королева восприняла все очень спокойно и без удивления» и «вспомнила, что он был под подозрением еще в начале 1950-х годов». Историк Кристофер Эндрю утверждает, что королеве ранее рассказывали о Бланте в «общих чертах».

Блант был публично разоблачен как шпион премьер-министром Маргарет Тэтчер в Палате общин в ноябре 1979 года. В итоге его лишили рыцарского звания, но не стали привлекать к ответственности. Он умер в 1983 году в возрасте 75 лет.