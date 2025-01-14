Netflix показал трейлер второго сезона аниме «Кастлвания: Ноктюрн»

Netflix выпустил новый трейлер второго сезона аниме «Кастлвания: Ноктюрн». Его премьера состоится уже 16 января.

В ролике легендарный принц вампиров Алукард присоединяется к Рихтеру и его товарищам в битве против королевы вампиров Эржебет Батори.

Первый сезон мультсериала вышел на экраны 28 сентября. Он стал очередной частью вселенной «Кастлвании», действие которой разворачивается через триста лет после событий в оригинальном проекте.

Сюжет первого сезона развивается во Франции в 1792 году, в разгар Французской революции. В отдаленной части западной Франции контрреволюционная аристократия заключает союз с ужасающим мессией-вампиром, который обещает съесть солнце и выпустить армию вампиров и ночных существ, чтобы подавить революцию и поработить человечество.