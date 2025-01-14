Ева Лонгория пожертвует 1 млн долларов пострадавшим от калифорнийского пожара

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория и ее фонд направят 1 млн долларов на помощь пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.
Деньги возьмут из премии «за мужество и героизм», которую Лонгория получила от Джеффа Безоса в марте прошлого года. Общий объем премии ― 50 млн долларов.
Пожертвование Лонгории предназначено для Фонда латиноамериканского сообщества Джулиана Кастро и Калифорнийского общественного фонда. Деньги помогут удовлетворить насущные и долгосрочные потребности людей, потерявших дома в пожарах в Лос-Анджелесе.
Пожар в Лос-Анджелесе вспыхнул утром 7 января и из‑за ветра и засухи быстро распространился на обширные территории, включая престижный район Пасифик-Палисейдс. Погибли минимум 24 человека, свыше 12 тыс. строений были уничтожены. Свои дома в огне потеряли более десятка голливудских знаменитостей, включая Адама Броди, Энтони Хопкинса и Пэрис Хилтон.