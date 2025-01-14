Мэрию Москвы обязали купить квартиру пенсионерке, которая родилась в ссылке

Пресненский суд Москвы обязал Департамент городского имущества города выделить деньги на покупку жилья 76-летней Елизавете Михайловой, которая родилась в ссылке. Пенсионерка долго этого добивалась, сообщает РИА «Новости».

В 1930-х годах отец Михайловой Семен Михайлов работал в Азербайджане по дипломатической линии и от властей получил жилье рядом со станцией Вешняки в Москве. В 1937 году его арестовали за участие в контрреволюционной организации и приговорили к восьми годам ссылки, а мать уволили как жену «врага народа» и угрожали расправой. Тогда же у супругов родилась дочь Елизавета.

После ссылки Михайлову запретили селиться в пределах стокилометровой зоны вокруг Москвы, Ленинграда и других крупных и закрытых городов СССР. В 1949 году мужчину снова репрессировали и выслали в Красноярский край на 25 лет.

После распада СССР Михайлова оказалась гражданкой Молдовы, но в 2007 году получила гражданство РФ. Она переехала во Владимирскую область и начала жить на полустанке на окраине леса.

Михайловой много раз отказывали в первоочередном праве на квартиру в том городе, где ее родители жили до ареста. «Перебирались с надеждой в скором времени получить компенсацию. Никто и не думал, что это затянется и выльется в такое противостояние. Выходит, мы без вины виноватые», — говорила Михайлова в 2020 году.