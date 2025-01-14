«Коммерсант» рассказал о «резком и хаотичном» росте цен на автомобили в России

С января 2025-го в России «массово и хаотично» подорожали новые легковые автомобили. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков и дилеров.

По данным «Автостата», цены на машины выросли на 1,5–5%. Причинами называют повышение утилизационного сбора, которое включают в цену автомобиля, а также волатильность курса.

«Происходит отмена акций и скидок, при этом изменяются цены на новый модельный год. По некоторым моделям изменение цены до 4–5%», — рассказал изданию аналитик «Автостата» Сергей Удалов. Он отмечает, что подорожание, как правило, касается самых популярных моделей.

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский рассказал, что больше всего рост цен заметен в отношении марок, у которых на конец 2024 года оставались незначительные запасы. «У брендов, которые сформировали значительные остатки на конец декабря на четыре-пять месяцев продаж, вопрос роста цен не стоит — наоборот, есть необходимость стимулировать спрос в текущей ситуации», — поделился топ-менеджер.