Россияне установили рекорд по числу поездок на Мальдивы в 2024 году

Российский турпоток на Мальдивы стал исторически рекордным в 2024 году — 225 205 визитов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

Показатель 2024-го на 7,7% больше, чем в 2023 году, и на 1,25% больше предыдущего рекорда 2021 года.

За год Мальдивские острова всего приняли более 2 млн туристов, что больше на 8,94%, чем в 2023 году. В начале года российский турпоток отставал от показателей 2023-го, но к лету он увеличился и нарастил темп прироста осенью и зимой.

В Ассоциации туроператоров отметили, что в статистике Пограничной службы ФСБ, которая скоро будет опубликована, количество поездок россиян на Мальдивы будет существенно меньше. Все дело в методике подсчета: пограничники считают только посадочные талоны до первого пункта назначения, то есть только тех, кто полетел на Мальдивы прямыми рейсами.