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Француженка бросила мужа-миллионера ради фейкового Брэда Питта ― и перевела мошенникам 800 тыс. евро

Сегодня в 11:44
Фото: Gilbert Flores/Getty Images

Француженка ушла от мужа-миллионера ради фейкового Брэда Питта. Деньги от развода она перевела мошенникам, которые представились голливудской звездой. Об этом рассказывает 7sur7.

53-летняя Анна, дизайнер интерьеров, жила с супругом и дочерью. В 2023 году она решила впервые зарегистрироваться в соцсетях, чтобы поделиться фотографиями из отпуска, который проводила на горнолыжном курорте с семьей. Тогда-то в ее жизни и появился некий Брэд Питт, а через некоторое время с ней связалась и якобы мать актера. «Джейн Этта Питт» уверяла француженку, что ее знаменитому сыну нужна такая женщина, как она. 

Сперва Анна не была уверена, действительно ли с ней общается голливудский актер. Но ее смогли убедить фотографии и видео, созданные искусственным интеллектом. В итоге женщина, два года терзаемая сомнениями относительно своего брака, решила уйти от мужа к кинозвезде.

TF1/X

Мошенник, представлявшийся знаменитым актером, быстро перешел от ласковых слов к предложению руки и сердца. Он также сказал, что отправил Анне подарок ― украшения и роскошные сумки. Но вот незадача, чтобы подарок успешно прошел таможню, женщине нужно заплатить 5000 евро. Она сделала это из денег, полученных при разводе с бывшим супругом. 

«Мне понравился человек, с которым я разговаривала. Он умел общаться с женщинами, всегда делал это хорошо и складно. Благодаря его манере речи и стихам я была окружена любовными посланиями. Все, что может желать женщина, я получала от этого мужчины», — призналась Анна.

Затем «Брэд Питт» написал Анне, что ему необходимо срочное лечение от рака почки, а все его счета заморожены из-за бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли. Француженка, не желающая терять свою настоящую любовь, перевела на операцию более 800 тыс. евро. 

Лишь когда Анна увидела настоящего Брэда Питта в компании его нынешней девушки Инес де Рамон, она заподозрила, что ее обманывают. В ответ мошенники отправили ей фейковый новостной сюжет, созданный ИИ, в котором некий журналист утверждает, что отношения между Питтом и де Рамон ― фальшивка, а на самом деле актер встречается с Анной. Жертва мошенников поверила и этому видео. Окончательно она приняла реальность, только когда увидела новые фотографии Питта с его возлюбленной. 

Из-за действий мошенников Анна потеряла нескольких друзей, рассорилась с дочерью и предприняла несколько попыток самоубийства. После этого она попала в клинику, специализирующуюся на лечении тяжелой депрессии. 

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