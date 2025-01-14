Трампа могли признать виновным в атаке на Капитолий в случае поражения на выборах 2024 года

Дональд Трамп был бы признан виновным в преступлениях, связанных с его неудачной попыткой удержаться у власти в 2020 году, если бы не победа на прошлогодних президентских выборах в США. Об этом заявил специальный прокурор Джек Смит, который вел расследование в отношении него, передает Deadline.

После восстания в Капитолии США 6 января 2021 года Смит был назначен специальным прокурором для расследования усилий Трампа по фальсификации выборов 2020 года. Итогом его расследования стал подробный отчет, представленный генеральному прокурору Меррику Гарланду.

В нем Смит утверждает, что доказательств было бы достаточно для признания Трампа виновным в ходе судебного процесса, если бы его успех на выборах 2024 года не сделал невозможным продолжение преследования.

«Мнение департамента о том, что конституция запрещает предъявлять обвинения и преследовать президента, категорично и не зависит от тяжести инкриминируемых преступлений, силы доказательств или существа обвинения, которое офис полностью поддерживает», — пишет Смит.

«Действительно, если бы не избрание Трампа и его скорое возвращение на пост президента, допустимых доказательств было достаточно для получения и поддержания обвинительного приговора в суде», — отметил он.

Трампу был объявлен импичмент за его роль в подстрекательстве к беспорядкам 6 января, коллегия Конгресса обвинила его в участии в «многостороннем заговоре» и в конечном итоге предъявила обвинения по четырем пунктам, включая «сговор с целью мошенничества» по отношению к США.

Трамп не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. После обнародования дела Трамп в своем посте в соцсети Truth назвал Смита «хреновым прокурором, который не смог добиться рассмотрения дела до выборов».

Он назвал эти дела политически мотивированными попытками нанести ущерб его кампании и политическому движению.

В первом томе отчета Смита подробно описаны предполагаемые действия Трампа, в том числе его попытки оказать давление на чиновников штата, собрать запасных выборщиков и побудить сторонников протестовать против результатов выборов.

«Примечательно, что он предъявлял претензии по поводу выборов только тем законодателям и руководителям штатов, которые разделяли его политическую принадлежность и были его политическими сторонниками, и только в тех штатах, которые он проиграл», — отметил Смит в отчете.