Трампа могли признать виновным в атаке на Капитолий в случае поражения на выборах 2024 года

Сегодня / 13:50
Нобелевские лауреаты призвали к немедленным действиям по предотвращению мирового голода
Сегодня / 13:50
Число обращений россиян за визами Китая и Японии выросло в несколько раз
Сегодня / 13:36
«Лацио» уволил дрессировщика орла-талисмана. Мужчина постил фото своего члена после операции
Сегодня / 13:19
Бегемотиха Му Денг получила удостоверение личности. Интернет-звезде исполнилось шесть месяцев
Сегодня / 12:43
Шоураннер «Наследников» работает над фильмом о финансовом кризисе
Сегодня / 12:40
Starbucks запретил пользоваться туалетами, если не сделать покупку
Сегодня / 11:26
Хип-хоп-продюсер Madlib потерял дом, коллекцию винила и инструментов из‑за пожара в Лос-Анджелесe
Сегодня / 08:57
Bloomberg: Китай обсуждает продажу бизнеса TikTok в США Илону Маску. Компания это отрицает
Сегодня / 08:00
Гидрометцентр: к концу недели в Москве и Подмосковье может растаять весь снег
Вчера / 22:35
Ryanair потребовала запретить пассажирам напиваться перед полетами
Вчера / 22:12
Еще несколько женщин обвинили Нила Геймана в сексуализированном насилии
Вчера / 20:52
Вышел трейлер сериала «Основная цель»
Вчера / 19:51
Вышел финальный трейлер хоррора «Присутствие» от Стивена Содерберга
Вчера / 19:51
Более 100 призеров Олимпийских игр в Париже вернули свои медали из‑за их плохого качества
Вчера / 18:50
Крещенские купания в России могут отменить из‑за теплой погоды
Вчера / 18:02
Четверть британских зумеров не могут поменять лампочку
Вчера / 18:00
Японское кафе предлагает одиноким людям объятия и сон на коленях официантки
Вчера / 17:18
Активисты Just Stop Oil исписали могилу Чарлза Дарвина в Лондоне
Вчера / 16:50
Умерла актриса из «Главного госпиталя» Лесли Чарлсон
Вчера / 15:44
Анна Трапкова назначена директором Музея истории ГУЛАГа
Вчера / 15:23
Замедление ютуба в России вызвало резкий рост трафика в европейских странах
Вчера / 15:19
Death Stranding 2 находится на финальной стадии разработки
Вчера / 14:32
Себастьян Стэн назвал «Ученика» самым сложным фильмом в своей карьере
Вчера / 14:11
Баскетболистка Лиз Кэмбидж заработала в OnlyFans больше, чем за всю спортивную карьеру
Вчера / 14:00
Черновики одной из самых известных песен Боба Дилана выставят на аукцион
Вчера / 14:00
Умер итальянский фотограф Оливьеро Тоскани
Вчера / 13:13
Режиссер «Флэша» объяснил причину провала фильма в прокате
Вчера / 12:39
Посмотрите на один из конкурсных проектов нового цирка на Вернадского
Вчера / 12:05
Опрос: каждый четвертый россиянин хочет приводить на работу питомца
Вчера / 11:02
В Москве в новогодние праздники поженились 150 пар
Вчера / 10:52
В Подмосковье построят платный дублер Егорьевского шоссе
Вчера / 10:28
Билла Скарсгорда гримировали на съемках «Носферату» по четыре часа
Вчера / 10:01
Аренда квартир в России подорожала на треть за год
Вчера / 08:53
Озеро Байкал может не покрыться льдом этой зимой
12 января / 20:32
«Я пытаюсь бороться за будущее кино»: Шон Бейкер объяснил, почему «Анору» снимали на пленку

Трампа могли признать виновным в атаке на Капитолий в случае поражения на выборах 2024 года

Сегодня в 14:07
Фото: Rebecca Noble/Getty Images

Дональд Трамп был бы признан виновным в преступлениях, связанных с его неудачной попыткой удержаться у власти в 2020 году, если бы не победа на прошлогодних президентских выборах в США. Об этом заявил специальный прокурор Джек Смит, который вел расследование в отношении него, передает Deadline.

После восстания в Капитолии США 6 января 2021 года Смит был назначен специальным прокурором для расследования усилий Трампа по фальсификации выборов 2020 года. Итогом его расследования стал подробный отчет, представленный генеральному прокурору Меррику Гарланду.

В нем Смит утверждает, что доказательств было бы достаточно для признания Трампа виновным в ходе судебного процесса, если бы его успех на выборах 2024 года не сделал невозможным продолжение преследования.

«Мнение департамента о том, что конституция запрещает предъявлять обвинения и преследовать президента, категорично и не зависит от тяжести инкриминируемых преступлений, силы доказательств или существа обвинения, которое офис полностью поддерживает», — пишет Смит.

«Действительно, если бы не избрание Трампа и его скорое возвращение на пост президента, допустимых доказательств было достаточно для получения и поддержания обвинительного приговора в суде», — отметил он.

Трампу был объявлен импичмент за его роль в подстрекательстве к беспорядкам 6 января, коллегия Конгресса обвинила его в участии в «многостороннем заговоре» и в конечном итоге предъявила обвинения по четырем пунктам, включая «сговор с целью мошенничества» по отношению к США.

Трамп не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. После обнародования дела Трамп в своем посте в соцсети Truth назвал Смита «хреновым прокурором, который не смог добиться рассмотрения дела до выборов».

Он назвал эти дела политически мотивированными попытками нанести ущерб его кампании и политическому движению.

В первом томе отчета Смита подробно описаны предполагаемые действия Трампа, в том числе его попытки оказать давление на чиновников штата, собрать запасных выборщиков и побудить сторонников протестовать против результатов выборов.

«Примечательно, что он предъявлял претензии по поводу выборов только тем законодателям и руководителям штатов, которые разделяли его политическую принадлежность и были его политическими сторонниками, и только в тех штатах, которые он проиграл», — отметил Смит в отчете.

Он подчеркнул, что Трамп постоянно распространял «явно и, во многих случаях, очевидно ложные» утверждения о выборах 2020 года. Они послужили основой для его кампании давления и способствовали атаке на Капитолий 6 января.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами