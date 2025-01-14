Девятилетний шахматист из России поставил мировой рекорд

Девятилетний Роман Шогджиев стал самым молодым шахматистом, выполнившим норматив международного мастера. Об этом пишет Chess.com.

В декабре 2024 года игрок принял участие на турнире RadnickiChess IM в Белграде. Там он набрал 7 из 9 очков и уступил лишь 60-летнему гроссмейстеру Суату Аталику из Турции, который в итоге стал победителем соревнований.

Чтобы оформить звание международного мастера, россиянину необходимо повторить успех на двух других турнирах, а также достичь рейтинга в 2400 пунктов Эло. Такое количество у него есть в разряде блица, его рейтинг в классических шахматах составляет 2349 пунктов, а в рапиде — 2380 пунктов.

Первый балл мастера Шогджиев заработал в возрасте 9 лет 10 месяцев и 7 дней. Предыдущий рекордсмен, аргентинец Фаустино Оро, был на месяц старше, а в июне прошлого года стал самым молодым международным мастером в истории в возрасте 10 лет 8 месяцев и 16 дней.

Россиянин попал в тройку лучших шахматистов, которые набрали 2300 очков до 10 лет.

Шогджиев занимается шахматами с 4 лет. В 7 лет он стал самым молодым победителем чемпионата России среди детей до 9 лет. В 2023 году он повторил триумф и стал самым молодым двукратным чемпионом страны. Затем шахматист взял золото на мировом турнире в Египте и на чемпионате Азии по блицу.

В декабре 2023 года россиянин дебютировал на взрослом чемпионате мира по рапиду и обыграл там двух гроссмейстеров, еще троих он прошел на мировом первенстве по блицу.