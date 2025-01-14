Нобелевские лауреаты призвали к немедленным действиям по предотвращению мирового голода

Более 150 лауреатов Нобелевской и Всемирной продовольственной премии подписали открытое письмо, в котором призвали срочно увеличить производство продовольствия в преддверии надвигающегося мирового голода. Об этом сообщает The Guardian.

Коалиция призвала к немедленным действиям в области исследований и технологий для решения проблемы «трагического несоответствия глобального спроса и предложения продовольствия».

Среди лауреатов, подписавших обращение, — физик Роберт Вудро Вильсон, химик Дженнифер Дудна, Далай-лама, экономист Джозеф Стиглиц, ученый НАСА Синтия Розенцвейг, генетик Гебиса Эджета, президент Африканского банка развития Акинвуми Адесина и писатель Воле Шойинка. Координатором выступил Кэри Фаулер, совместный лауреат Всемирной продовольственной премии 2024 года и специальный представитель по вопросам развития.

Ссылаясь на климатический кризис, войны и проблемы рынка, коалиция призвала к усилиям, призванным прокормить 9,7 млрд человек к 2050 году. По словам ученого-агронома Джеффри Хотина, группа обратилась с просьбой о финансовой и политической поддержке.

«Такое впечатление, что люди зарывают голову в песок. Есть так много других проблем, которые привлекают внимание, что эта как‑то коварно подкрадывается к нам, и большинство людей не слишком задумываются об этом. Именно поэтому очень пугает то, насколько мы далеки от достижения целей ООН по борьбе с голодом», — сказал он.

«Мы очень обеспокоены тем, как быстро происходит изменение климата, а также скорой возможностью возникновения проблемы с продовольствием», — добавил ученый.

Он отметил, что производство риса и пшеницы в мире уже стагнирует и даже снижается. При этом в ближайшие два десятилетия производство продовольствия должно увеличиться на 50–70%.

«Очень легко откладывать решение этой проблемы, но если мы будем ждать, пока действительно наступит масштабный продовольственный кризис, то нам придется жить в нем 10–15 лет. Решение этой проблемы требует международной политической воли. Это действительно требует пристального внимания со стороны международных институтов», — объяснил агроном.

В письме говорится, что мир далек от удовлетворения будущих потребностей, и прогнозируется, что к середине века человечество ждет «еще более нестабильный мир, лишенный продовольственной безопасности», если не усилить поддержку инноваций на международном уровне.

«Все факты указывают на нарастающее снижение продуктивности производства продовольствия, если мир продолжит вести привычный образ жизни», — сообщил Фаулер.