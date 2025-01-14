Число обращений россиян за визами Китая и Японии выросло в несколько раз

В 2024 году число обращений россиян за визами Японии и Китая заметно выросло. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты связали это с простотой оформления документов.

В Японию россияне стали оформлять визы в 2,7 раза чаще, рассказали в агентстве делового туризма Continent Express. Число запросов на визы КНР увеличилось почти в два раза, объем обращений в 3,5 раза превзошел спрос на шенгенские визы, добавили в «Аэроклубе».

В 2024 году россияне совершили на 13% больше путешествий за рубеж, чем годом ранее, подсчитали в МТS Travel. Самыми быстрорастущими странами стали Вьетнам (рост в 2,8 раза год к году), Маврикий (в 2,2 раза), Китай (в 2,1 раза), Марокко (на 81%) и Япония (на 80%). В Trivio заметили, что в целом спрос на визы зарубежных стран за прошлый год вырос на 90%.

Исполнительный директор Trivio Татьяна Леньшина отметила, что процедура оформления документов для Японии в прошлом году упростилась: оплаченная бронь отеля перестала быть обязательной. Процесс оформления китайских виз проходит быстро и без серьезных сложностей.