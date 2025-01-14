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«Лацио» уволил дрессировщика орла-талисмана. Мужчина постил фото своего члена после операции

Сегодня в 13:36
Фото: Marco Rosi/SS Lazio

Итальянский футбольный клуб «Лацио» уволил дрессировщика орла, который стал талисманом команды. Об этом говорится в заявлении на сайте.

 « „Лацио“ поражен фото и видео Хуана Бернабе и заявлениями, которыми они сопровождались. Клуб принимает во внимание серьезность его проступка и объявляет о немедленном разрыве всех отношений», — сказано в заявлении пресс-службы.

Увольнение дрессировщика означает и отказ от пролета орла по кличке Олимпия над полем. Этим ритуалом открываются домашние матчи римских футболистов. 

«Клуб понимает и разделяет с болельщиками боль, которую принесет потеря орла на предстоящих домашних матчах. Тем не менее, по нашему мнению, такое поведение недопустимо для мужчины. Ни мы, ни наши поклонники, ни традиционный символ орла не могут ассоциироваться с этим», — отметили в «Лацио».

11 января 56-летний Бернабе опубликовал в своих соцсетях снимки эрегированного полового органа. Мужчина перенес операцию по протезированию члена и делился с подписчиками результатами процедуры.

«Нагота — это нормально, я вырос в семье с открытыми взглядами на натуризм», — объяснял он пост в беседе с журналистами радиостанции Radio24, цитирует France24.

«Операция не делает меня порнозвездой, у меня были проблемы со здоровьем. Президент? Он не расстроен из-за фотографий, он тоже мужчина», — говорил Бернабе в комментарии La Repubblica, приводит его слова «Спортс».

Дрессировщик сотрудничал с «Лацио» с 2011 года. В 2021 году клуб уже отстранял его от работы за фашистское приветствие на стадионе. 

 

 

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