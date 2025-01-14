Бегемотиха Му Денг получила удостоверение личности. Интернет-звезде исполнилось шесть месяцев

Карликовая бегемотиха Му Денг из Таиланда, ставшая звездой соцсетей, получила удостоверение личности. Фотографию документа опубликовал в фейсбуке\* один из смотрителей зоопарка.

В удостоверении указано имя ― мисс Му Денг, фамилия ― Као Кхео, а также фотография, на которой бегемотиха получилась как всегда очаровательной. Документ выдали, поскольку Му Денг исполнилось шесть месяцев, и поместили его у вольера интернет-звезды.