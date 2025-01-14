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Бегемотиха Му Денг получила удостоверение личности. Интернет-звезде исполнилось шесть месяцев

Сегодня в 13:19

Карликовая бегемотиха Му Денг из Таиланда, ставшая звездой соцсетей, получила удостоверение личности. Фотографию документа опубликовал в фейсбуке\* один из смотрителей зоопарка.

 

В удостоверении указано имя ― мисс Му Денг, фамилия ― Као Кхео, а также фотография, на которой бегемотиха получилась как всегда очаровательной. Документ выдали, поскольку Му Денг исполнилось шесть месяцев, и поместили его у вольера интернет-звезды. 

Пользователям удостоверение бегемотика очень понравилось. Некоторые шутят, что, используя номер документа, можно выиграть в лотерею. Другой пользователь предположил, что такими темпами у Му Денг скоро должны появиться и водительские права.

 

Сотрудники зоопарка также выставили на аукцион отпечатки лап бегемотихи. Как отмечает CNA, к участию в торгах уже присоединились поклонники Му Денг. 

 

Му Денг родилась 20 июля 2024 года и быстро стала популярной в интернете благодаря своим игривым и очаровательно неуклюжим выходкам. С появлением бегемотихи посещаемость зоопарка выросла с 98 тыс. человек в месяц до 159 тыс.

 

Недавно Му Денг «удочерил» криптомиллиардер и создатель Ethereum Виталик Бутерин. Он сделал пожертвование в 290 тыс. долларов, которые пойдут на уход за звездой соцсетей и образовательные инициативы зоопарка в течение следующих двух лет.

 

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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