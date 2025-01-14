Starbucks запретил пользоваться туалетами, если не сделать покупку

Сеть кофеен Starbucks в Северной Америке отменила политику, разрешающую находиться в ее кафе и пользоваться туалетами, даже если человек ничего не покупал. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно новый правилам Starbucks, пользоваться пространствами кофеен, в том числе террасами и туалетами, могут только клиенты и партнеры сети. Они вступают в силу с 27 января.

The Guardian пишет, что запрет на посещение туалетов без покупки может создать трудности людям с ограниченными возможностями, а также беременным женщинам, которым часто приходится пользоваться уборными. Всего в Северной Америке работают 11 тыс. заведений Starbucks.

Starbucks снял требование на обязательное совершение покупки в 2018 году, после ареста двух темнокожих мужчин в одной из кофеен в Филадельфии. Мужчины пришли не деловую встречу раньше времени и ждали своих партнеров, когда их попросили немедленно покинуть кофейню, а затем в инцидент вмешалась полиция. После резонанса Starbucks закрыл все заведения в США для обучения персонала непредвзятому отношению к клиентам.