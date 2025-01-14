Шоураннер «Наследников» работает над фильмом о финансовом кризисе

Создатель «Наследников» Джесси Армстронг работает над новым проектом. Вместе с HBO он готовит фильм. Об этом пишет Deadline.

По информации издания, Армстронг напишет сценарий по оригинальной идее, а его партнером стал продюсер «Наследников» и «Вице-президента» Фрэнк Рич. Препродакшен движется быстро, сейчас студия занята подбором актеров и планирует съемки в 2026 году.

О сюжете известно то, что в центре истории окажутся международный финансовый кризис и четверо героев.

Для сценариста это первый проект после завершения четырех сезонов «Наследников» в 2023 году. Сериал стал одним из самых успешных в истории американского телевидения. За время в эфире он был отмечен 75 номинациями на премию «Эмми» и 19 победами.

Журналисты часто отмечали параллели между главными героями многосерийной драмы, членами семьи Рой, и детьми медиамагната Руперта Мердока. По словам актрисы Сары Снук, последние даже с интересом следили за происходящим на экране.