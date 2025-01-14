Хип-хоп-продюсер Madlib потерял дом, коллекцию винила и инструментов из‑за пожара в Лос-Анджелесe

В Лос-Анджелесе сгорел дом хип-хоп-продюсера Madlib. Вместе с ним музыкант потерял оборудование и часть коллекции винила. Об этом сообщили его коллеги DJ Premier и Flying Lotus.
Они поделились ссылкой на страницу сбора пожертвований для соавтора альбома «Madvillainy» и его семьи.
«С тяжестью в сердце мы просим помочь легендарному продюсеру Madlib и его семье после потери своего дома, десятилетий музыки и оборудования в результате разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе», - говорится в обращении некоммерческой организации LOVElikeWATER.
Деньги должны помочь музыканту «в неотложных личных нуждах, одежде, временном жилье, транспортных расходах и приобретении инструментов для работы над новой музыкой», - добавили представители НКО. Точную оценку ущерба они не привели.
Madlib известен благодаря совместной работе с артистами вроде Фредди Гиббса, MF DOOM, Гилти Симпсона, Талиба Квели и коллеги Джей Диллы, а также проекту Quasimoto.
Его инструментальные работы опираются на сэмплы из джаза, соула и музыки со всего света, оригиналы которых артист собирает на виниловых пластинках. По признанию продюсера в интервью Wax Poetics, коллекция произведений занимала у него «три-четыре комнаты» и могла достигать четырех тонн, еще два помещения он отвел под инструменты. Собирательством он увлекся в середине 1980-х годов.
Madlib стал одним из множества актеров и артистов, потерявших дом в результате пожаров в Лос-Анджелесе. В их число также попали комик Билли Кристал, актер и режиссер Мел Гибсон, Джефф Бриджес, Энтони Хопкинс, Майлс Теллер, Пэрис Хилтон, Джулия Луи-Дрейфус и Адам Броди.
По оценке пожарных, огонь затронул более 10 тыс. различных строений столицы Калифорнии. От пламени погибли 24 человека, еще 16 считаются пропавшими без вести. Среди жертв трагедии оказалась подруга актрисы Дженнифер Гарнер.