Хип-хоп-продюсер Madlib потерял дом, коллекцию винила и инструментов из‑за пожара в Лос-Анджелесe

В Лос-Анджелесе сгорел дом хип-хоп-продюсера Madlib. Вместе с ним музыкант потерял оборудование и часть коллекции винила. Об этом сообщили его коллеги DJ Premier и Flying Lotus.

Они поделились ссылкой на страницу сбора пожертвований для соавтора альбома «Madvillainy» и его семьи.

«С тяжестью в сердце мы просим помочь легендарному продюсеру Madlib и его семье после потери своего дома, десятилетий музыки и оборудования в результате разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе», - говорится в обращении некоммерческой организации LOVElikeWATER.

Деньги должны помочь музыканту «в неотложных личных нуждах, одежде, временном жилье, транспортных расходах и приобретении инструментов для работы над новой музыкой», - добавили представители НКО. Точную оценку ущерба они не привели.

Madlib известен благодаря совместной работе с артистами вроде Фредди Гиббса, MF DOOM, Гилти Симпсона, Талиба Квели и коллеги Джей Диллы, а также проекту Quasimoto.

Его инструментальные работы опираются на сэмплы из джаза, соула и музыки со всего света, оригиналы которых артист собирает на виниловых пластинках. По признанию продюсера в интервью Wax Poetics, коллекция произведений занимала у него «три-четыре комнаты» и могла достигать четырех тонн, еще два помещения он отвел под инструменты. Собирательством он увлекся в середине 1980-х годов.



Фото: из соцсетей Madlib

Madlib стал одним из множества актеров и артистов, потерявших дом в результате пожаров в Лос-Анджелесе. В их число также попали комик Билли Кристал, актер и режиссер Мел Гибсон, Джефф Бриджес, Энтони Хопкинс, Майлс Теллер, Пэрис Хилтон, Джулия Луи-Дрейфус и Адам Броди.