Гидрометцентр: к концу недели в Москве и Подмосковье может растаять весь снег

Снег может растаять в большинстве районов Москвы и Подмосковья полностью к концу недели. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА «Новости».

"Оттепельная погода приведет к тому, что к концу недели во многих районах Москвы и Московской области снег сойдет, кое-где останется один-два сантиметра, и все. Это, конечно, совершенно необычная ситуация, когда в январе сходит снег", - сказал Вильфанд.

Он пояснил, что аномальное явление связано с поступлением воздушных масс из южных акваторий Атлантики, Средиземного моря и севера Африки. По его информации, в Москве в первые 12 дней месяца воздух прогрелся более чем на пять градусов выше нормы.