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Гидрометцентр: к концу недели в Москве и Подмосковье может растаять весь снег

Сегодня в 08:00

Снег может растаять в большинстве районов Москвы и Подмосковья полностью к концу недели. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА «Новости».

"Оттепельная погода приведет к тому, что к концу недели во многих районах Москвы и Московской области снег сойдет, кое-где останется один-два сантиметра, и все. Это, конечно, совершенно необычная ситуация, когда в январе сходит снег", - сказал Вильфанд.

Он пояснил, что аномальное явление связано с поступлением воздушных масс из южных акваторий Атлантики, Средиземного моря и севера Африки. По его информации, в Москве в первые 12 дней месяца воздух прогрелся более чем на пять градусов выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра также ожидает очень теплую погоду на большей части территории России. Прямо сейчас температура во многих регионах держится на уровне выше нормы.

 

 

 

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