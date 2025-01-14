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Bloomberg: Китай обсуждает продажу бизнеса TikTok в США Илону Маску. Компания это отрицает

Сегодня в 08:57
Фото: CFOTO/Getty Images

Китайские чиновники ведут переговоры о возможной продаже бизнеса TikTok в США миллиардеру Илону Маску. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Согласно одному из планов действий китайского правительства, компания X Маска возьмет под контроль TikTok US и будет управлять двумя соцсетями — X (бывший твиттер) и тиктоком. Информагентство пишет, что тикток с более чем 170 млн пользователей в США сможет привлечь новых рекламодателей соцсети X, а искусственный интеллект xAI — обучаться на миллионах коротких видео.

В статье говорится, что бизнес TikTok в США может быть продан либо на конкурсе, либо по соглашению с правительством. Это говорит о том, что будущее приложения больше не находится под контролем исключительно ByteDance, пишет Bloomberg.

Представитель TikTok в ответ на просьбу Variety прокомментировать ситуацию заявил, что от них не нужно ждать реакции на «чистейший вымысел».

В начале января TikTok объявила о прекращении работы в США 19 января из‑за судебного запрета. В апреле Маск писал, что лишать граждан США доступа к тиктоку нельзя, иначе будет нарушено право на свободу слова и выражения.

Новый закон США, который должен вступить в силу в январе, требует от материнской компании ByteDance продать свою долю в американской «дочке» TikTok — или же соцсеть ждет блокировка. Правительство Китая владеет «золотой акцией» в ByteDance, которая, по словам нескольких членов Конгресса, дает ему контроль над тиктоком. В пресс-службе компании уверяли, что китайские власти не контролируют операции за пределами КНР.

Верховный суд США постановил, что TikTok в США представляет угрозу национальной безопасности, поскольку подпадает под юрисдикцию Коммунистической партии Китая. Однако новоизбранный президент США Дональд Трамп призвал суд приостановить вступление закона в силу, ссылаясь на гражданские права американцев, хотя во время первого президентского срока пытался организовать продажу TikTok в США из‑за опасений о нацбезопасности.

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