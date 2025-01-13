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Ryanair потребовала запретить пассажирам напиваться перед полетами

Вчера в 22:35
Фото: Trevor Gerzen/Unsplash

Авиакомпания Ryanair призвала европейские власти ввести новые ограничения на продажу алкоголя, чтобы не дать пассажирам напиться перед посадкой в самолет, пишет The Guardian.

Авиакомпании и сейчас оставляют за собой право отказать в посадке любому пассажиру, который, по их мнению, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако теперь Ryanair хочет, чтобы аэропорты требовали предъявлять посадочные талоны при покупке алкоголя в барах и пабах аэропорта, как это делается в магазинах беспошлинной торговли.

«Мы не понимаем, почему пассажиры в аэропортах не могут ограничиться двумя алкогольными напитками, поскольку это привело бы к более безопасному и качественному поведению пассажиров на борту самолета, а также к более безопасному путешествию для пассажиров и экипажей по всей Европе», — заявили представители организации.

«Во время задержек рейсов пассажиры распивают алкоголь в аэропортах без каких‑либо ограничений на покупку или употребление», — пожаловались они.

Ранее Ryanair подала иск на 15 тыс. евро к пассажиру, из‑за пьяного поведения которого рейс из Дублина на остров Лансароте пришлось перенаправить в Порту в апреле прошлого года.

Компания потребовала 7 тыс. евро за расходы на гостиницу для 160 пассажиров и членов экипажа, 2,5 тыс. евро за посадку и обслуживание в португальском аэропорту и 1,8 тыс. евро за замену экипажа из‑за ограничений по количеству летных часов.

Ryanair также требует от пассажира возместить 800 евро за превышение расходов на топливо, 750 евро за потерю продаж в полете и 2,5 тыс. евро за судебные издержки в Португалии.

«Ни один из этих расходов не был бы понесен, если бы этот деструктивный пассажир не вынудил перенаправить рейс в Порту. Настало время, чтобы власти ЕС приняли меры по ограничению продажи алкоголя в аэропортах», — говорится в заявлении.

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Теги:
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