Еще несколько женщин обвинили Нила Геймана в сексуализированном насилии

Еще несколько женщин выступили с обвинениями в сексуализированном насилии против писателя Нила Геймана. Их истории рассказал журнал New York Magazine.

С обвинениями выступили восемь человек, в том числе четверо, ранее рассказавших о своих претензиях в серии подкастов «Master: The Allegations Against Neil Gaiman». Журналисты издания также изучили переписки и электронные письма между женщинами и их друзьями, а также сообщения Геймана предполагаемым жертвам.

В частности, Скарлетт Павлович, которая ранее обвинила писателя в сексуализированном насилии, поделилась новыми подробностями предполагаемого насилия со стороны писателя. Она утверждает, что Гейман неоднократно насиловал ее, подвергал издевательствам и унижал, когда она работала няней их с Амандой Палмера сына.

Во время ее первой встречи с Гейманом он якобы наливал ей бокалы с вином, а сам пил воду, и предложил ей принять ванну, пока он отвечал на рабочий звонок. Павлович утверждает, что он присоединился к ней в ванной, а затем изнасиловал.

В статье утверждается, что в другой раз Гейман приказал ей заняться с ним оральным сексом, пока он смотрел первый сезон «Песочного человека». Обвинительница также рассказала, что в некоторых случаях орального секса он заставлял ее есть собственную блевотину.

Из расследования следует, что Гейман называл Павлович своей «рабыней». Также утверждается, что однажды Гейман «начал заниматься с ней сексом», пока его сын играл на айпэде в том же гостиничном номере.

В материале также приводятся обвинения Кендры Стаут, которая говорит, что впервые встретилась с Гейманом в 2003 году на фанатском мероприятии во Флориде. Она утверждает, что Гэйман принуждал ее к грубому сексу, а в 2007 году писатель изнасиловал ее во время отдыха в Корнуолле после того, как у нее развилась мочекаменная болезнь, «которая стала настолько серьезной, что она не могла сидеть».