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Вышел трейлер сериала «Основная цель»

Сегодня в 20:52
Фото: Apple+

Стриминг Apple+ представил трейлер сериала «Основная цель». Премьера состоится 22 января. Главные роли в конспирологическом триллере исполнили Лео Вудjлл из «Белого Лотоса» и Квинтесса Суинделл из «Черного Адама».

Вудалл играет блестящего молодого аспиранта-математика Эдварда Брукса, находящегося на пороге серьезного прорыва. Если ему удастся найти закономерность в простых числах, то в его руках окажется ключ к каждому компьютеру в мире.

Вскоре он начинает понимать, что невидимый враг пытается уничтожить его идею еще до того, как она родится. Это приводит его к встрече с Тейлой Сандерс, агентом АНБ. Вместе они начинают распутывать тревожный заговор, в центре которого оказался Эдвард.

В шоу также снялись Стивен Ри («Жесткая игра»), Дэвид Моррисси («Ходячие мертвецы»), Марта Плимптон («Воспитывая Хоуп»), Джейсон Флеминг («Любопытный случай Бенджамина Баттона»), Гарри Ллойд («Игра престолов»), Фра Фи («Мятежная луна») и другие.

Все восемь эпизодов сериала снял сценарист и режиссер Брэди Худ («Большие надежды»), а продюсированием занималась компания Ридли Скотта Scott Free Productions.

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