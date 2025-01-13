Вышел трейлер сериала «Основная цель»

Вудалл играет блестящего молодого аспиранта-математика Эдварда Брукса, находящегося на пороге серьезного прорыва. Если ему удастся найти закономерность в простых числах, то в его руках окажется ключ к каждому компьютеру в мире.

Вскоре он начинает понимать, что невидимый враг пытается уничтожить его идею еще до того, как она родится. Это приводит его к встрече с Тейлой Сандерс, агентом АНБ. Вместе они начинают распутывать тревожный заговор, в центре которого оказался Эдвард.