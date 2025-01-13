Вышел финальный трейлер хоррора «Присутствие» от Стивена Содерберга

Neon выпустил финальный трейлер хоррора «Присутствие», который выйдет в кинотеатрах 24 января. Фильм снял режиссер «Одиннадцати друзей Оушена» Стивен Содерберг.
По сюжету семья переезжает в пригородный дом и выясняет, что здесь они живут не одни. Призрак, от лица которого ведется рассказ, становится свидетелем самых интимных и неудобных ситуаций в семье. Он перемещается по дому со сверхъестественной скоростью и уделяет необычное внимание Хлое, девочке-подростку, которая не получает достаточно любви ни от матери, ни от брата.
85-минутное «Присутствие» получил рейтинг R (17+) из‑за сцен насилия, употребления наркотиков, ненормативной лексики, сексуальных фрагментов и употребления алкоголя несовершеннолетними.
Сценарий хоррора Дэвид Кепп писал вместе с Содербергом. Главные роли сыграли Люси Лю («Ангелы Чарли», «Убить Билла») и Джулия Фокс («Неограненные алмазы»), а также Крис Салливан, Каллина Лян, Эдди Мадей и Уэст Малхолланд.