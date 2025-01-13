Вышел финальный трейлер хоррора «Присутствие» от Стивена Содерберга

По сюжету семья переезжает в пригородный дом и выясняет, что здесь они живут не одни. Призрак, от лица которого ведется рассказ, становится свидетелем самых интимных и неудобных ситуаций в семье. Он перемещается по дому со сверхъестественной скоростью и уделяет необычное внимание Хлое, девочке-подростку, которая не получает достаточно любви ни от матери, ни от брата.