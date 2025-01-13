Более 100 призеров Олимпийских игр в Париже вернули свои медали из‑за их плохого качества

Более сотни спортсменов, завоевавших медали на летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже, вернули их из‑за низкого качества, сообщает La Lettre.

В августе на плохое качество медалей пожаловались французский пловец Максим Груссе и американский скейтбордист Ниджа Хьюстон. Их медали потрескались и отслоились всего через две недели после соревнований. Хьюстон написал, что медаль выглядит так, будто «прошла войну».