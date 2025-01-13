Крещенские купания в России могут отменить из‑за теплой погоды

Из‑за аномально теплой погоды в это время года крещенские купания в РФ могут оказаться под угрозой. На реках не сформировалось крепкого льда, сообщает РИА «Новости».

Власти Саратовской области заявили о готовности к отказу от традиционных купелей. Губернатор Роман Бусаргин пояснил, что на Волге не сформировался устойчивый ледяной покров, поэтому организовать безопасный выход на лед проблематично.

«Объективно организовать безопасный подход к воде не представляется возможным — слишком много рисков. <…> Несмотря на то что в традиционных для купания местах будут дежурить представители экстренных ведомств, если резкой смены температурного режима не произойдет, самым верным решением здесь будет проведение только крещенских служб», — написал Бусаргин в телеграм-канале.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков посчитал, что толщина льда в Москве не позволит организовать купели на водоемах, поэтому нужно обустроить специальные настилы. По его словам, в крещенскую ночь ожидается облачная погода и небольшой дождь — от 0 до плюс 5 градусов, а днем наступит «оттепельная погода» — выше нормы на 6–7 градусов.

«Сейчас нет льда, на который можно было бы зайти человеку и тем более толпой, он не выдержит даже одного человека, это очень опасно для жизни. МЧС будет на крещенские купания готовить настилы, купели, чтобы можно было не выходить на лед», — сказал Цыганков.