Японское кафе предлагает одиноким людям объятия и сон на коленях официантки

Токийское кафе Soineya предлагает оригинальное решение проблемы одиночества: клиенты могут заплатить, чтобы обняться с сотрудницей, поговорить с ней и посмотреть ей в глаза. Об этом сообщает South China Morning Post.

20-минутный сон в «кафе для объятий» обойдется в 3000 йен (2000 рублей), а полноценный 10-часовой ночной сеанс ― в 50 тыс. йен (33 тыс. рублей). За дополнительную плату в 1000 йен можно положить голову на колени официантки и обняться с ней на три минуты. Столько же стоит одну минуту смотреть ей в глаза и получить утешительные хлопки по спине.

В кафе называют своей целью предоставить «простой, но комфортный способ поспать рядом с кем‑то». В заведении действуют строгие правила для защиты женского персонала, включая запрет на прикосновение к волосам.

Одна из официанток Soineya отметила, что многим их клиентам сложно открыться своим друзьям или коллегам. Посетитель по имени Иноуэ отметил: «Когда я общаюсь с девушками в реальной жизни, я не знаю, о чем они думают. Даже если они мило улыбаются, они могут лгать или критиковать меня за моей спиной».

Иноуэ признался, что испытывал смущение, когда выбрал в качестве услуги прилечь на колени сотрудницы. Однако его разговор с официанткой он нашел приятным и расслабляющим.

В соцсетях мнения насчет «кафе для объятий» разделились. Один из сторонников написал: «Объятия и зрительный контакт с милой девушкой, возможно, и не помогут решить все проблемы, но они облегчают чувство одиночества и дают людям энергию для жизни». Критики же считают, что физический контакт с незнакомцами может вызвать дискомфорт и повредить налаживанию реальных отношений.