Четверть британских зумеров не могут поменять лампочку

Британские зумеры платят до 1300 фунтов стерлингов (более 160 тыс. рублей) в год другим людям за выполнение бытовых задач, выяснили авторы исследования, проведенного по заказу компании Halfords. Его результатами поделился Telegraph.

21% опрошенных зумеров и 22% миллениалов в возрасте от 28 до 43 лет признались, что вызвали бы специалиста, чтобы поменять лампочку в своем доме. 22% и 19% соответственно попросили бы родителей сделать это.

На вопрос о том, почему они не могут поменять лампочку, четверть респондентов до 27 лет ответили, что она будет «слишком горячей». Две трети миллениалов заявили, что им «не хочется возиться с электрикой».

Пятая часть представителей обеих возрастных групп заявила, что «пользоваться лестницей может быть опасно». 11% представителей поколения Z обратились бы к профессионалам, чтобы повесить картину на стену.