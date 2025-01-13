Четверть британских зумеров не могут поменять лампочку

Британские зумеры платят до 1300 фунтов стерлингов (более 160 тыс. рублей) в год другим людям за выполнение бытовых задач, выяснили авторы исследования, проведенного по заказу компании Halfords. Его результатами поделился Telegraph.
21% опрошенных зумеров и 22% миллениалов в возрасте от 28 до 43 лет признались, что вызвали бы специалиста, чтобы поменять лампочку в своем доме. 22% и 19% соответственно попросили бы родителей сделать это.
На вопрос о том, почему они не могут поменять лампочку, четверть респондентов до 27 лет ответили, что она будет «слишком горячей». Две трети миллениалов заявили, что им «не хочется возиться с электрикой».
Пятая часть представителей обеих возрастных групп заявила, что «пользоваться лестницей может быть опасно». 11% представителей поколения Z обратились бы к профессионалам, чтобы повесить картину на стену.
Исследование также показало, что представители поколения Z тратят 1300 фунтов стерлингов в год на специалистов для выполнения работы по дому. Этот показатель составляет всего 386 фунтов стерлингов (около 48 тыс. рублей) для поколения X (от 44 до 59 лет) и 253 фунта стерлингов (31,6 тыс. рублей) для беби-бумеров в возрасте от 60 до 78 лет.