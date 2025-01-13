Активисты Just Stop Oil исписали могилу Чарлза Дарвина в Лондоне

Сторонники движения Just Stop Oil исписали могилу Чарлза Дарвина в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
66-летняя учительница на пенсии Алисон Ли и 77-летняя экс-глава Совета Рединга Ди Блай написали оранжевой меловой краской «1,5 is dead» («полтора градуса мертвы») после подтверждения, что прошлый год стал первым, превысившим важный температурный порог.
«Мы пытаемся заставить правительство принять меры в связи с изменением климата. Они делают недостаточно», — сказала Ли. «Мы сделали это потому, что у мира нет надежды. Мы сделали это на могиле Дарвина, потому что он бы перевернулся в этой могиле из‑за шестого массового вымирания, происходящего сейчас», — добавила Блай.
Ли считает, что Дарвин одобрил бы их поступок, потому что он был хорошим ученым и, так же как и Just Stop Oil, расстраивался, что правительство игнорирует науку.
Ранее Служба изменения климата ЕС Copernicus подтвердила, что 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в мире. Он также стал первым годом, когда повышение средней температуры превысило 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.