Активисты Just Stop Oil исписали могилу Чарлза Дарвина в Лондоне

66-летняя учительница на пенсии Алисон Ли и 77-летняя экс-глава Совета Рединга Ди Блай написали оранжевой меловой краской «1,5 is dead» («полтора градуса мертвы») после подтверждения, что прошлый год стал первым, превысившим важный температурный порог.

«Мы пытаемся заставить правительство принять меры в связи с изменением климата. Они делают недостаточно», — сказала Ли. «Мы сделали это потому, что у мира нет надежды. Мы сделали это на могиле Дарвина, потому что он бы перевернулся в этой могиле из‑за шестого массового вымирания, происходящего сейчас», — добавила Блай.