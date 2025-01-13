Умерла актриса из «Главного госпиталя» Лесли Чарлсон

Актриса Лесли Чарлсон, на протяжении десятилетий игравшая Монику Квотермейн в сериале «Главный госпиталь», умерла после продолжительной болезни на 80-м году жизни, пишет Variety.

«С тяжелым сердцем я сообщаю о кончине моего дорогого друга и коллеги Лесли Чарлсон, — заявил исполнительный продюсер „Главного госпиталя“ Фрэнк Валентини. — Ее наследие насчитывает почти 50 лет работы в сериале „Главный госпиталь“, и, как Моника была сердцем Квотермейнов, Лесли была любимым матриархом всего актерского состава и съемочной группы. Мне будет не хватать наших ежедневных бесед, ее острого ума и невероятного присутствия на съемочной площадке. От имени всей команды „Главного госпиталя“ я выражаю искренние соболезнования ее близким в это трудное время».

Чарлсон присоединилась к сериалу в 1977 году и снималась в нем до декабря 2023 года. В последние годы Чарлсон пережила несколько травм, которые лишили ее возможности передвигаться. Хотя это затрудняло ее подвижность и приводило к необходимости пользоваться ходунками, но никогда не подрывало ее дух. На прошлой неделе Чарлсон была госпитализирована после очередного падения.

Уроженка Канзас-Сити начала свою долгую карьеру на дневном телевидении в 1964 году, когда ей было всего 19 лет, в недолговечной мыльной опере ABC «A Flame in the Wind». Несколько лет спустя она начала трехлетнюю карьеру в сериале канала CBS «Любовь — это очень сверкающая штука».