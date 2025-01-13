Анна Трапкова назначена директором Музея истории ГУЛАГа

Музей истории ГУЛАГа, посвященный памяти жертв репрессий, открылся в 2001 году по инициативе историка Антона Антонова-Овсеенко. Он провел в советских тюрьмах и лагерях 13 лет, его мать была арестована в 1929 году и покончила с собой в 1936-м, отца расстреляли в 1938-м. С 2012 года музеем руководил Роман Романов.