Анна Трапкова назначена директором Музея истории ГУЛАГа

Гендиректор Музея Москвы Анна Трапкова стала директором Музея истории ГУЛАГа. Об этом сообщает «Интерфакс».
Официально в должность она вступит с 21 января. Она также продолжит управлять Музеем Москвы.
Музей истории ГУЛАГа, посвященный памяти жертв репрессий, открылся в 2001 году по инициативе историка Антона Антонова-Овсеенко. Он провел в советских тюрьмах и лагерях 13 лет, его мать была арестована в 1929 году и покончила с собой в 1936-м, отца расстреляли в 1938-м. С 2012 года музеем руководил Роман Романов.
В ноябре 2024-го Музей истории ГУЛАГа приостановил работу из‑за «нарушений пожарной безопасности». Сотрудники музея рассказали, что специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве нашли проблемы в ходе осмотра здания. Он откроется после исправления нарушений.
Похожим образом в Москве закрылся Центр документального кино летом 2022 года. Тогда причиной также называли устранение нарушений мер безопасности, однако к работе учреждение уже не вернулось. Глава Пушкинского музея назвала приостановку работы Музея ГУЛАГа «глупостью, граничащей с преступлением».