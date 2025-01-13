Замедление ютуба в России вызвало резкий рост трафика в европейских странах

Замедление YouTube в России вызвало резкий рост трафика видеохостинга в некоторых странах Европы. Об этом сообщает Metarating со ссылкой на отчет о прозрачности Google.
К примеру, в Нидерландах с 8 августа по 31 декабря трафик увеличился на 58,3%, в Словакии ― на 22%, в Сербии ― на 20%, в Финляндии ― на 19,5%. В России при этом трафик упал на 64%.
Динамика, вероятно, связана с тем, что в этих европейских странах находятся серверы многих популярных VPN-сервисов.
YouTube начали замедлять в России с августа, к концу декабря его трафик из РФ снизился до 20% от нормального состояния. Глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев* сказал, что сейчас речь уже идет о фактической блокировке сервиса в стране.
Роскомнадзор дал противоречивый комментарий относительно ухудшения работы YouTube. В ведомстве связали проблемы с тем, что Google перестал поддерживать свою инфраструктуру в стране. При этом там заявили, что нарушения российского законодательства выступают «основанием для принятия мер в отношении» видеохостинга.
* Михаил Климарев внесен Минюстом в реестр иноагентов.