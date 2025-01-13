Замедление ютуба в России вызвало резкий рост трафика в европейских странах

Замедление YouTube в России вызвало резкий рост трафика видеохостинга в некоторых странах Европы. Об этом сообщает Metarating со ссылкой на отчет о прозрачности Google.

К примеру, в Нидерландах с 8 августа по 31 декабря трафик увеличился на 58,3%, в Словакии ― на 22%, в Сербии ― на 20%, в Финляндии ― на 19,5%. В России при этом трафик упал на 64%.