Себастьян Стэн назвал «Ученика» самым сложным фильмом в своей карьере

Звезда MCU Себастьян Стэн признался, что байопик «Ученик. Восхождение Трампа» об избранном президенте США стал самым сложным проектом в его карьере.

«Этот фильм был самым трудным из всех, что я когда‑либо делал. Не только из‑за сложности роли Трампа, но и из‑за реакции, которую он вызвал», — рассказал актер на подкасте «Variety Awards Circuit».

Стэн признался, что испытывал много сомнений перед тем, как согласился на роль. «Люди говорили мне, что не стоит этого делать. Они говорили, что это может оттолкнуть людей, что я не похож на него, что это слишком опасно. Но для меня актерство означает идти навстречу дискомфорту… пытаться понять человечество, даже в самых мрачных смыслах», — объяснил он.

Он подчеркнул, что «Ученик» не симпатизирует Трампу, но пытается его понять: «Я думаю, люди часто принимают попытку понять за сочувствие, но здесь цель была не в этом. Фильм спрашивает: доверяете ли вы этому человеку? Отдали бы вы свою жизнь в его руки?»

По словам Стэна, его глубокое погружение в психику Трампа выявило нечто еще более мрачное, чем он предполагал. «Он разрешил потерять свою человечность — вести себя так, как они не вели бы себя раньше. И это пугает меня больше всего», — признался Стэн.

«Противоположность любви — это не ненависть, а безразличие. И меня беспокоит то безразличие, которое мы наблюдаем сейчас», — добавил он.