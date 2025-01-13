Баскетболистка Лиз Кэмбидж заработала в OnlyFans больше, чем за всю спортивную карьеру

Бывшая звезда «Лос-Анджелес Спаркс» Лиз Кэмбидж рассказала, что благодаря странице на OnlyFans заработала больше денег, чем за всю свою баскетбольную карьеру. Об этом рассказал Daily Mail.

Четырехкратная звезда матчей всех звезд НБА, она завершила свою карьеру в 2022 году. В феврале того же года Кэмбидж подписала однолетний контракт на 170 тыс. долларов, после чего начала искать другие варианты. Австралийская центровая присоединилась к израильскому «Маккаби Бнод Ашдод» и своей нынешней команде «Сичуань Юанада».

Кроме того, она завела аккаунт в OnlyFans, где ее финансовый успех превысил ее зарплату в WNBA. По словам Кэмбидж, за первую неделю работы на платформе она заработала больше, чем за все годы своей карьеры на баскетбольной площадке, — 1,5 млн долларов в год.

Спортсменка призналась, что страница в OnlyFans было не только финансовым шагом, но и способом выразить другую сторону себя. Она добавила, что «не закрывает никаких дверей, но сейчас сосредоточена на создании чего‑то нового».