Черновики одной из самых известных песен Боба Дилана выставят на аукцион

На торгах Julien’s Auctions продадут черновики одной из самых известных песен Боба Дилана ― «Mr. Tambourine Man». Аукционный дом предполагает, что печатные рукописи уйдут с молотка за 400–600 тыс. долларов, сообщает The Guardian.

Листы с тремя набросками песни около 60 лет пролежали в архиве журналиста Эла Ароновица. В марте 1964 года Дилан провел ночь в доме журналиста в Нью-Джерси, сочиняя и переписывая текст на портативной пишущей машинке.

В то время музыкант переживал расставание со своей девушкой Сьюзи Ротоло, и дом его приятеля Ароновица стал для него своеобразным убежищем. «Он зализывал раны. И просто с головой ушел в работу», ― сказала представительница аукционного дома Лора Вулли.

Журналист обнаружил скомканные черновики «Mr. Tambourine Man» в мусорном ведре, в то время как Дилан спал на диване. На листах множество исправлений, которые показывают, как двигалась мысль музыканта и как тщательно он подбирал каждое слово. К примеру, Дилан заменил feet на boohils, а piceless на magic.

© Julien’s Auctions

После смерти Ароновица в 2005 году его архив вместе с черновиками Дилана перешел его детям. Однако долгое время печатные рукописи не могли найти. Сын журналиста Майлс Ароновиц потратил три года на изучение 250 коробок с бумагами, фотографиями и аудиокассетами отца. В прошлом году ему удалось раскопать текст песни.