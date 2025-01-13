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Умер итальянский фотограф Оливьеро Тоскани

Сегодня в 14:00
Фото: Rosdiana Ciaravolo/Getty Images

Итальянский фотограф и арт-директор Оливьеро Тоскани, известный своими провокационными кампаниями для бренда одежды Benetton в 1980-х и 1990-х годах, умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на его семью.

Летом фотограф рассказал, что борется с редким заболеванием амилоидоз, при котором белок амилоид накапливается в жизненно важных органах.

Тоскани родился в Милане в 1942 году в семье знаменитого фотожурналиста Corriere della Sera Феделе Тоскани. После изучения фотографии и графического дизайна в Цюрихском университете искусств в конце 1960-х годов Тоскани начал строить карьеру фотографа, сотрудничая с журналами Elle, Vogue и Harper’s Bazaar.

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© Julio Donoso/Sygma via Getty Images
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© Julio Donoso/Sygma via Getty Images

Он стал известен во всем мире в начале 1980-х годов, когда Лучано Бенеттон нанял его в качестве арт-директора семейной компании по производству одежды.

Маркетинговые кампании Тоскани нередко затрагивали злободневные темы — например, эпидемии ВИЧ/СПИДа, расизма и смертной казни. В частности, в кампании Benetton 1992 года он использовал изображение жертвы эпидемии ВИЧ/СПИДа Дэвида Кирби, который испускает последние вздохи в окружении семьи в хосписе в Колумбии, штат Огайо.

Снимок возмутил как римских католиков, которые заявили, что изображение высмеивает религиозную иконографию, так и активистов, которые сочли использование снимка оскорбительным и эксплуататорским. Семья Кирби заявила, что разрешила использовать изображение для повышения осведомленности о СПИДе и в качестве последней памяти об их покойном сыне.

«На самом деле меня не интересовали свитера бренда», — сказал Тоскани в интервью сайту The United Nations of Photography в 2012 году. «Напротив, я считаю, что для компании важно показать свой социальный интеллект и чувствительность к обществу… Результаты показали, что эта концепция сработала. За 18 лет, что я работал с Лучано Бенеттоном, компания выросла в 20 раз», — добавил он.

Среди других работ Тоскани для Benetton — кампания 2000 года с портретами людей, приговоренных к смертной казни в США.

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