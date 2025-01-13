Death Stranding 2 находится на финальной стадии разработки

Геймдизайнер Хидео Кодзима объявил в своих соцсетях, что разработка Death Stranding 2 подходит к завершению.
По словам разработчика, сейчас его команда чрезмерно перерабатывает, чтобы завершить все в срок. Кодзима добавил, что устал от навалившихся дел, но при этом отметил, что этого в разработке игр избежать не получится.
«Помимо работы над японской озвучкой, неизбежно возникают другие задачи: написание комментариев, объяснений, эссе, интервью, обсуждений и прочего, не связанного с игрой. Это невероятно тяжело, я устал», — сказал он.
Релиз Death Stranding 2 ожидается в 2025 году на PlayStation 5. В феврале 2024-го PlayStation провела презентацию State of Play, на которой показала девятиминутный безумный трейлер игры. В ролике Норман Ридус и Леа Сейду стали черно-белыми, а Трой Бейкер попытался поразить киберсамурая молниями из электрогитары. В нем также впервые показали героиню Эль Фэннинг.