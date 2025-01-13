Режиссер «Флэша» объяснил причину провала фильма в прокате

Режиссер «Флэша» Анди Мускьетти объяснил , почему лента провалилась в прокате. При бюджете в 200 млн долларов лента собрала 271 млн.

По мнению режиссера, фильм «не смог» охватить все четыре категории зрителей (мужчин старше 25, мужчин моложе 25, женщин старше 25 и женщин моложе 25). «Когда вы тратите 200 млн долларов на создание фильма, Warner Bros. рассчитывает привести в кинотеатры даже вашу бабушку», — отметил он.