Посмотрите на один из конкурсных проектов нового цирка на Вернадского

Телеграм-канал «Стройки — и точка» опубликовал два варианта концепций для Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, разработанных бюро «Структура». Они не вошли в число финалистов конкурса, но по ним можно понять, что здание ждут значительные изменения.