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Посмотрите на один из конкурсных проектов нового цирка на Вернадского

Сегодня в 12:39
Иллюстрация: «Стройки — и точка»/Telegram

Телеграм-канал «Стройки — и точка» опубликовал два варианта концепций для Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, разработанных бюро «Структура». Они не вошли в число финалистов конкурса, но по ним можно понять, что здание ждут значительные изменения.

Москомархитектура объявила конкурс на концепцию нового здания цирка в сентябре 2024 года. К нему присоединились восемь архитектурных студий: «Апекс», «Маркс инжиниринг», бюро Асадова, «ЮНК архитекторы», Градостроительный институт «Мирпроект», арт-группа «Камень», «СПИЧ» и АБ «Структура».

В финал не прошли два бюро ― «Структура» и «СПИЧ». Остальные шесть получат гранты по 5 млн рублей каждый.

Согласно техзаданию, новое здание цирка на Вернадского должно стать многофункциональным комплексом вместимостью 5000 человек. Его площадь составит около 80 000 квадратных метров, из которых 20 000 расположится под землей, на глубине до 15 метров. Для этого историческое здание цирка придется снести, против чего протестуют градозащитники.

Большой Московский цирк открылся на проспекте Вернадского в 1971 году. Здание в стиле советского модернизма спроектировал архитектор Яков Белопольский. В 2013 году цирк отреставрировали, а в 2017-м его здание перешло из федеральной собственности в собственность Москвы. В 2021-м к 50-летию цирка бюро ТПО Pride и ландшафтная компания Arteza разработали концепцию нового здания, но она так и не была реализована.

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