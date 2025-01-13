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Опрос: каждый четвертый россиянин хочет приводить на работу питомца

Сегодня в 12:05
Фото: Egor Myznik/Unsplash

В России каждый четвертый мечтает брать с собой на работу кота или собаку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.

Сейчас возможность приводить питомцев на работу есть в 12% компаний. Согласно опросу, такую инициативу поддерживают 26% россиян. «4 из 10 (39%) относятся к ней отрицательно. Среди тех, кто не держит кошек и собак, этот показатель еще выше — 43%», — говорится в исследовании.

Чаще всего респонденты объясняют свою позицию неудобством для коллег, аллергией на шерсть и стрессом для животного.

Опрос также показал, что к идее привести на работу питомца положительно относятся 36% владельцев собак и только 28% владельцев кошек. Женщины чаще мужчин одобряют присутствие животных в офисе — 28% против 24%.

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