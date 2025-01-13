В Подмосковье построят платный дублер Егорьевского шоссе

В 2025 году в Подмосковье начнут строить еще одну платную дорогу ― 36-километровый дублер Егорьевского шоссе, который свяжет МКАД и ЦКАД на восточном направлении. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минтранс региона.
Четырехполосная трасса с начнется в поселке Томилино, пройдет через округа Люберцы, Котельники и Раменское и выйдет к ЦКАД недалеко от села Гжель. Для дороги возведут 32 моста и девять развязок. Строительство планируют закончить в 2027–2028 годах.
Большую часть затрат на проект ― 80 млрд из примерно 110 млрд рублей ― готов профинансировать Газпромбанк. Предполагаемая плата за проезд ― около 15 рублей за 1 километр.
Действующее двухполосное Егорьевское шоссе ― одна из самых загруженных дорог Подмосковья. Региональные власти считают его реконструкцию нецелесообразной из‑за плотной окружающей застройки. Проект дублера Егорьевского шоссе обсуждался с 2019 года.