В Подмосковье построят платный дублер Егорьевского шоссе

В 2025 году в Подмосковье начнут строить еще одну платную дорогу ― 36-километровый дублер Егорьевского шоссе, который свяжет МКАД и ЦКАД на восточном направлении. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минтранс региона.