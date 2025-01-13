В Москве в новогодние праздники поженились 150 пар

В Москве на январских праздниках поженились 150 пар. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Церемонии проходили с 3 по 8 января. Самой популярной датой стало 4 января — в этот день брак зарегистрировали 56 пар.
«В новогодние праздники в столичных загсах царит сказочная атмосфера: фасады дворцов бракосочетания впервые оформлены световыми инсталляциями, а залы для торжественных регистраций украшают новогодние композиции, елки и тематические фотозоны», — отметила Ракова.
Больше всего церемоний прошло в Шипиловском и Кутузовском дворцах бракосочетания. Там поженились 58 и 56 пар соответственно.