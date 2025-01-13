Аренда квартир в России подорожала на треть за год

За 2024 год аренда квартир в России подорожала примерно на треть. В 2025-м ставки продолжат расти, причем довольно активно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко.

«Аренда квартир всех типов подорожала в 2024 году внушительнее, чем в 2023 году, когда однушки выросли на 22,2%, двушки — на 19,9%, трешки — на 15,6%. В минувшем году рост составил 31,4%, 25,8% и 27,6% соответственно», ― сказал Луценко.