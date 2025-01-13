Аренда квартир в России подорожала на треть за год

За 2024 год аренда квартир в России подорожала примерно на треть. В 2025-м ставки продолжат расти, причем довольно активно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко.
«Аренда квартир всех типов подорожала в 2024 году внушительнее, чем в 2023 году, когда однушки выросли на 22,2%, двушки — на 19,9%, трешки — на 15,6%. В минувшем году рост составил 31,4%, 25,8% и 27,6% соответственно», ― сказал Луценко.
Сильнее всего ставки выросли в промышленных городах, где они были низкими еще год назад. «Теперь снять среднюю однокомнатную квартиру за 13–16 тыс. рублей в месяц, как в 2023 году, нельзя ни в одном городе с населением более 300 тыс. человек», ― отметил эксперт.
Он связал рост цен с инфляцией, отменой льготной ипотеки и высокой ключевой ставкой, которая повлекла «заградительные проценты по жилищным кредитам». В результате люди, планировавшие покупать жилье, решили продолжить снимать квартиры, а часть продавцов сняли объекты с продажи и перенаправили их на сдачу. Повлиял также рост зарплат, который позволил арендаторам принять новые условия.
В ноябре «РБК-Недвижимость» подсчитала, что аренда однушки отнимает 73% от средней зарплаты москвича. Средняя зарплата в столице за два года выросла на 40%, до 98,3 тыс. рублей, а аренда квартиры площадью 37,5 «квадрата» ― на 63%, до 72,2 тыс.