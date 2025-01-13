Билла Скарсгорда гримировали на съемках «Носферату» по четыре часа

«Билл действительно высокий, стройный, обаятельный и по-настоящему веселый парень, и у него такой приятный характер. Я помню, как во время первого сеанса, когда мы наносили грим, этот милый, обаятельный молодой парень начал исчезать, и на его месте появился кто‑то другой. За четыре часа он превратился в очень мрачного персонажа», — рассказал Уайт.