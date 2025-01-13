Билла Скарсгорда гримировали на съемках «Носферату» по четыре часа

Руководитель гримеров Дэвид Уайт рассказал, что на перевоплощение Билла Скарсгорда в графа Орлока на съемках «Носферату» уходило по четыре часа.
«Билл действительно высокий, стройный, обаятельный и по-настоящему веселый парень, и у него такой приятный характер. Я помню, как во время первого сеанса, когда мы наносили грим, этот милый, обаятельный молодой парень начал исчезать, и на его месте появился кто‑то другой. За четыре часа он превратился в очень мрачного персонажа», — рассказал Уайт.
Он отметил, что для перевоплощения актера было необходимо около 70 протезов, 10 из которых были на голове и лице Скарсгорда. Над этим работали одновременно 16 человек.
Премьера фильма «Носферату» состоялась 25 декабря в кинотеатрах США. Фильм рассказывает о юной девушке, одержимой неведомыми силами, и ужасающем вампире, влюбленном в нее. Николас Холт сыграл в ленте Томаса Хаттера — неудачливого агента по недвижимости, которому поручили помочь графу Орлоку приобрести резиденцию в городе.