Озеро Байкал может не покрыться льдом этой зимой

В этом году озеро Байкал может не покрыться льдом. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.
«На Байкале сохраняется сложная обстановка, речи о становлении льда пока не идет. По бухтам и заливам забереги, но и там ледовый покров неустойчивый. На севере лед наблюдается на удалении 5–7 км, середина Байкала открыта, парит.
На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода. Со стороны Ольхона промежутками лед, все остальное — вода. На юге становление льда в ближайшее время не предвидится», — говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что выход и выезд на лед крайне опасны. «Ждем февраля и надеемся на крепкие морозы. Пожалуйста, воздержитесь от необдуманных действий», — добавили спасатели.