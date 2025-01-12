«Я пытаюсь бороться за будущее кино»: Шон Бейкер объяснил, почему «Анору» снимали на пленку

Режиссер «Аноры» Шон Бейкер выступил в защиту кинотеатров и назвал домашние просмотры фильмов «второстепенными». Своим мнением он поделился эпизоде подкаста Crew Call от издания Deadline.
Режиссер объяснил, почему «Анору» было решено снимать на пленку: «Мы не должны отказываться от [кинотеатральной] среды, которая создала этот вид искусства. Мы снимали фильм на пленку, мы снимали его для кинотеатров, и мы бы хотели, чтобы люди смотрели его именно так».
«Кинотеатр значит для меня все, — добавил Бейкер. — Я считаю, что домашние развлечения — это нечто второстепенное».
По словам режиссера, с каждым новым фильмом он борется с дистрибьюторами за все более продолжительное кинотеатральное окно. «Анора» вышла в цифровой прокат через 60 дней после релиза на больших экранах. Бейкер надеется, что в следующий раз театральное окно превысит 90 дней.
«Как режиссер, я пытаюсь бороться за будущее кино», — поделился создатель «Аноры».
Лента «Анора» ― о секс-работнице с Брайтон-Бич, вышедшей замуж за сына российского олигарха, ― завоевала в этом году всевозможные награды, включая «Золотую пальмовую ветвь в Каннах. В рейтинге IndieWire, основанном на опросе 177 критиков и журналистов, картина Шона Бейкера была признана лучшим фильмом года.
Российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, снявшиеся в «Аноре», получили известность в Голливуде. А саму ленту называют одним из главных претендентов на «Оскар» за лучший фильм.
Рецензию «Афиши Daily» на триумфатора Канн и один из самых обсуждаемых фильмов года можно почитать тут.