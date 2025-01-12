«Я пытаюсь бороться за будущее кино»: Шон Бейкер объяснил, почему «Анору» снимали на пленку

Режиссер объяснил, почему «Анору» было решено снимать на пленку: «Мы не должны отказываться от [кинотеатральной] среды, которая создала этот вид искусства. Мы снимали фильм на пленку, мы снимали его для кинотеатров, и мы бы хотели, чтобы люди смотрели его именно так».