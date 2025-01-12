«Злая: Сказка о ведьме Запада» побила рекорд по сборам с цифрового релиза

Мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» заработал за неделю в цифровом прокате рекордные 70 млн долларов. Об этом сообщает World of Reel со ссылкой на данные Universal.

Лента с Арианой Гранде и Синтией Эриво стала доступна в цифре 31 декабря ― всего через месяц после старта кинотеатрального проката. Лишь за первый день просмотры на онлайн-платформах принесли мюзиклу Джона Чу 26 млн долларов, а за семь дней ― 70 млн.