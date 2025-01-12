«Злая: Сказка о ведьме Запада» побила рекорд по сборам с цифрового релиза

Мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» заработал за неделю в цифровом прокате рекордные 70 млн долларов. Об этом сообщает World of Reel со ссылкой на данные Universal.
Лента с Арианой Гранде и Синтией Эриво стала доступна в цифре 31 декабря ― всего через месяц после старта кинотеатрального проката. Лишь за первый день просмотры на онлайн-платформах принесли мюзиклу Джона Чу 26 млн долларов, а за семь дней ― 70 млн.
Это не только рекорд для любого фильма 2024 года, но и самый большой показатель за всю историю PVOD (премиального видео по запросу). Предыдущим рекордсменом был мультфильм «Братья Супер Марио», собравший за неделю 44 млн долларов.
Кинотеатральный прокат «Злой» принес 683 млн долларов. Эта цифра сделала фильм самой успешной киноадаптацией бродвейских мюзиклов за всю историю, а также поставила его на шестое место в кассовом рейтинге за 2024 год.
Сюжет мюзикла разворачивается в стране Оз до появления Дороти из Канзаса. Зеленокожая Эльфаба проходит путь от юной волшебницы до Злой Ведьмы Запада, попутно завязывая дружбу с одноклассницей, которая впоследствии становится Глиндой Доброй.